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Футбол

Клубы из Италии и Испании заинтересованы в Кепе

Арсенал готов продать вратаря за 5 млн фунтов.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Голкипер Арсенала Кепа Аррисабалага может покинуть лондонский клуб в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

Интерес к 31-летнему испанцу проявляют несколько клубов из Италии и Испании, однако какие именно, источник не раскрывает.

Отмечается, что Арсенал готов отпустить вратаря, только если его потенциальный покупатель активирует клаузулу в размере 5 миллионов фунтов. Тогда Арсенал не станет препятствовать трансферу.

Напомним, что летом прошлого года канониры приобрели Кепу у Челси за ту же сумму, поэтому в случае продажи смогут полностью компенсировать свои расходы.

Ранее Ювентус достиг договорённости с аргентинским вратарём.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Кепа Аррисабалага

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