Клубы из Италии и Испании заинтересованы в Кепе

Голкипер Арсенала Кепа Аррисабалага может покинуть лондонский клуб в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

Интерес к 31-летнему испанцу проявляют несколько клубов из Италии и Испании, однако какие именно, источник не раскрывает.

Отмечается, что Арсенал готов отпустить вратаря, только если его потенциальный покупатель активирует клаузулу в размере 5 миллионов фунтов. Тогда Арсенал не станет препятствовать трансферу.

Напомним, что летом прошлого года канониры приобрели Кепу у Челси за ту же сумму, поэтому в случае продажи смогут полностью компенсировать свои расходы.

Ранее Ювентус достиг договорённости с аргентинским вратарём.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!