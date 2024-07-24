37-летний экс-игрок Реала подписал контракт с клубом из четвертого дивизиона Испании
Хосе Кальехон - игрок Марбельи.
Бывший игрок мадридского Реала и Наполи Хосе Кальехон перешел в клуб из четвертого дивизиона Испании.
Марбелья объявила о подписании 37-летнего испанца, которому дала однолетний контракт.
Напомним, что Кальехон пребывал в статусе свободного агента с 2022 года, когда закончилось его соглашение с Гранадой.
За свою карьеру Кальехон провел 696 матчей, поиграв за Реал, Наполи, Эспаньол и, собственно, Гранаду.
Ранее также сообщалось, что воспитанник Барселоны вылетел из-за травмы.
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