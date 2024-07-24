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37-летний экс-игрок Реала подписал контракт с клубом из четвертого дивизиона Испании

Хосе Кальехон - игрок Марбельи.
Сегодня, 17:59
Хосе Кальехон / marbellafc.es / Getty Images
Хосе Кальехон / marbellafc.es / Getty Images

Бывший игрок мадридского Реала и Наполи Хосе Кальехон перешел в клуб из четвертого дивизиона Испании.

Марбелья объявила о подписании 37-летнего испанца, которому дала однолетний контракт.

Напомним, что Кальехон пребывал в статусе свободного агента с 2022 года, когда закончилось его соглашение с Гранадой.

За свою карьеру Кальехон провел 696 матчей, поиграв за Реал, Наполи, Эспаньол и, собственно, Гранаду.

Ранее также сообщалось, что воспитанник Барселоны вылетел из-за травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хосе Кальехон

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