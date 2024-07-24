Воспитанник Барселоны снова вылетел из-за травмы

Вингер Барселоны Ансу Фати снова получил травму, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний игрок травмировал правую стопу во время предсезонной подготовки, однако тяжесть травмы пока неизвестна, как и сроки восстановления.

Напомним, что Фати провел прошлый сезон в Брайтоне в аренде, однако под началом Флика намерен играть за Барселону.

На текущий момент известно, что к игроку решено применить консервативное лечение, что, в теории, позволит ему восстановиться к старту сезона.

Ранее также сообщалось, кем вдохновлялся защитник Арсенала во время своей травмы.

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