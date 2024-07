Защитник Арсенала вдохновлялся чемпионами НБА и Формулы-1 во время восстановления от травмы

Первый сезон в составе Арсенала для Юрриена Тимбера получился далеко не таким, каким игрок себе его представлял.

Нидерландец успел сыграть в двух матчах перед тем, как он порвал крестообразную связку колена, которая поставила крест на кампании-2023/24. Этот период в жизни был достаточно тяжелым для 23-летнего защитника.

Недавно он опубликовал в социальных сетях цитаты пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и трехкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

Q: You could've let him by, i mean you are leading the championship..



Max: "I could also stay home? I am here to win, not to finish second. When you're fighting for the win, why can't you fight in a hard way?" pic.twitter.com/11ROv03OUI