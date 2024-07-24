Защитник Арсенала вдохновлялся чемпионами НБА и Формулы-1 во время восстановления от травмы

Первый сезон в составе Арсенала для Юрриена Тимбера получился далеко не таким, каким игрок себе его представлял.

Нидерландец успел сыграть в двух матчах перед тем, как он порвал крестообразную связку колена, которая поставила крест на кампании-2023/24. Этот период в жизни был достаточно тяжелым для 23-летнего защитника.

Недавно он опубликовал в социальных сетях цитаты пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и трехкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

“Always keep going. The storm eventually ends.”



— Kobe Bryant



pic.twitter.com/K0vT3QeIRr — Reads with Ravi (@readswithravi) July 11, 2024

Q: You could've let him by, i mean you are leading the championship..



Max: "I could also stay home? I am here to win, not to finish second. When you're fighting for the win, why can't you fight in a hard way?" pic.twitter.com/11ROv03OUI — Verstappen News (@verstappenews) June 30, 2024

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Тимбер признался, что именно этот дуэт вдохновлял его во время восстановления.

"Да, мне нравится смотреть на победителей, в НБА их очень много", - цитирует Тимбера talkSPORT.

"Например, Макс Ферстаппен - вы видите его интервью после гонок, и понимаете, какой он великий победитель. Я просто люблю смотреть на это и видеть его комментарии после того, что произошло в гонке".

Ранее появилась информация, что Арсенал готов продать конкурента Юрриена Тимбера по позиции в лице Александра Зинченко.

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