Арсенал готов продать Зинченко

Лондонцы открыты к переговорам по украинцу.

Защитник Арсенала Александр Зинченко может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, руководство "канониров" рассматривает возможность продажи украинского футболиста после подписания защитника сборной Италии Риккардо Калафьори.

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Кроме того, Арсенал готов распрощаться с Якубом Кивиором или Кираном Тирни.

Напомним, Зинченко выступает за лондонский клуб с лета 2022 года. За это время он провел 68 матчей, забил два гола, сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что украинец подписал контракт с новым агентством.

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