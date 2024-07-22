Довбик согласовал личный контракт с испанским грандом

Украинец стал на шаг ближе к переходу в Атлетико.

Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбик приблизился к смене клуба, пишет Николо Скира.

По информации инсайдера, украинец уже согласовал условия личного контракта с мадридским Атлетико.

"Матрацники" предложили Артему контракт до 2029 года, однако зарплата форварда пока неизвестна. Сообщается, что нападающий принял все условия мадридцев.

На текущий момент продолжаются переговоры между клубами. Атлетико пытается сбить цену в 40 млн евро, установленную Жироной, однако, в случае неудачи, готов покрыть всю клаусулу.

Ранее также сообщалось, что Реал получил предложение по Андрею Лунину.

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