Топ-клуб Испании сделал предложение по Лунину
Президент Реала дал категорический ответ.
Вратарь Реала Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает Defensa Central, 25-летним игроком активно интересовался мадридский Атлетико, который ищет замену Яну Облаку.
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"Матрасники" были готовы купить Лунина за 15 миллионов евро. Президент Реала Флорентино Перес ответил отказом.
В прошлом сезоне Андрей провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее стала известна сумма, за которую "сливочные" продадут Лунин.
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