Названа лига, в которую может перебраться Лунин

Вратарь Реала Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Defensa Central, агент игрока сборной Украины Жорже Мендеш рассматривает варианты продолжения карьеры для 25-летнего вратаря.

Специалист считает, что Лунину будет лучше всего играть в АПЛ.

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В прошлом сезоне Андрей провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее были раскрыты детали возможного трансфера Лунина в Челси.

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