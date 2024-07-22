Названа лига, в которую может перебраться Лунин
Агент Жорже Мендеш выбрал вектор для украинца.
Вратарь Реала Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает Defensa Central, агент игрока сборной Украины Жорже Мендеш рассматривает варианты продолжения карьеры для 25-летнего вратаря.
Специалист считает, что Лунину будет лучше всего играть в АПЛ.
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В прошлом сезоне Андрей провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее были раскрыты детали возможного трансфера Лунина в Челси.
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