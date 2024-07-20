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Раскрыты детали возможного трансфера Лунина в Челси

Лондонский клуб может отдать за украинского вратаря Кепу с доплатой.
Сегодня, 12:59
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Андрей Лунин может продолжить карьеру в Челси.

Как сообщает Defensa Central, клубы могут произвести обмен вратарями - украинец отправится в Лондон, а Кепа Аррисабалага после аренды в составе "сливочных" станет полноценным игроком мадридцев.

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При этом за 25-летнего украинского голкипера "синие" доплатят еще около десяти миллионов евро.

Официальных предложений по поводу трансфера лондонцы пока не делали.

Отметим, что в прошлом сезоне Лунин провел за Реал во всех турнирах 31 матч, пропустив 32 гола, а в 12 поединках сохранил ворота в неприкосновенности. На счету Кепы в составе мадридцев 20 игр с 18 пропущенными мячами при девяти сухих матчах.

Ранее была названа сумма, за которую Реал готов продать Лунина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага

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