Названа сумма, за которую Реал готов продать Лунина

Вратарь Реала Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Defensa Central, 25-летний украинец до сих пор окончательно не определился со своим будущим.

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Президента Реала Флорентино Перес выставит Лунина на трансфер, если он не продлит соглашение. Мадридский клуб будет просить за украинца 25-30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лунин провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ране сообщалось, что Модрич переподписал контракт с Реалом.

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