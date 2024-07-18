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Названа сумма, за которую Реал готов продать Лунина

Президент "сливочных" отметил ценник украинца.
Сегодня, 07:40
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Вратарь Реала Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Defensa Central, 25-летний украинец до сих пор окончательно не определился со своим будущим.

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Президента Реала Флорентино Перес выставит Лунина на трансфер, если он не продлит соглашение. Мадридский клуб будет просить за украинца 25-30 миллионов евро. 

В прошлом сезоне Лунин провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ране сообщалось, что Модрич переподписал контракт с Реалом.

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