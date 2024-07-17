Модрич переподписал контракт с Реалом

Хорват проведет еще один сезон в Мадриде.

Легенда хорватского и мирового футбола Лука Модрич окончательно определился со своим будущим.

Как сообщила пресс-служба мадридского Реала, полузащитник решил остаться в стане «сливочных», переподписав контракт. Соглашение будет действовать ровно один сезон, до конца июня 2025 года.

Читай также: Мбаппе назвал человека, который повлиял на его переход в Реал

Финансовые детали соглашения с 38-летним футболистом пока остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Лука провел 46 матчей, забив 2 гола и отдав 8 результативных передач во всех турнирах за испанский гранд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!