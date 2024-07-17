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Мбаппе назвал человека, который повлиял на его переход в Реал

Француз отметил сплоченность "сливочных".
Сегодня, 11:52
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Новичок Реала Килиан Мбаппе поделился эмоциями от перехода в мадридский клуб.

По словам нападающего, Винисиус Жуниор отыграл ключевую роль в его трансфере в испанский гранд.

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"Меня уговаривали перейти в Мадрид французы, которые здесь играют. Винисиус также прислал мне много сообщений, с просьбой перейти. Но мне не нужна была такая поддержка, чтобы быть уверенным, что я хочу приехать в Реале. Я не могу дождаться, чтобы сыграть первый матч.

Винисиус – уникальный, очень замечательный игрок. Он был невероятным в последние сезоны. Буду очень рад играть с ним, как и со всеми остальными партнерами по команде.

Я считаю, что топ-игроки знают, как играть вместе. Собираюсь адаптироваться к команде как можно быстрее, чтобы помочь побеждать", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, Килиан перешел в стан Реала на правах свободного агента, подписав контракт на 5 лет – до лета 2029 года. Француз будет выступать под 9 игровым номером.

Ранее Мбаппе назвал свою цель в Реале.

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