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Мбаппе назвал свою цель в Реале

Звезда Франции хочет помочь команде выигрывать титулы.
Сегодня, 08:09
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Французский нападающий Килиан Мбаппе поделился своими эмоциями от перехода в Реале.

По словам футболиста, он хочет скорее адаптироваться в команде, чтобы выигрывать титулы.

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"Я в самом лучшем положении для завоевания титулов. Но мой приоритет сейчас – адаптироваться к команде, это ключевое, остальное придет само собой.

Мои цели не отличаются от целей клуба. Цель всегда – выигрывать титулы. Надеюсь, они выиграют их вместе со мной. Мне не нравится ставить целью число забитых голов. Если придется отдавать голевые передачи, я их отдам. Реал всегда является фаворитом Лиги чемпионов", - приводит слова Мбаппе Marca.

Напомним, Килиан перешел в стан Реала на правах свободного агента, подписав контракт на 5 лет – до лета 2029 года. Француз будет выступать под 9 игровым номером.

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