Перес – о переходе Мбаппе в Реал: Добро пожаловать домой, Килиан

Мадридский Реал официально объявил о подписании контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе.

Президент "сливочных" Флорентино Перес тепло поприветствовал звездного француза, обратившись к болельщикам на Бернабеу:

"Ваша любовь к Реалу дала вам силы, чтобы преодолеть все препятствия на пути к переходу в этот клуб. На этом стадионе происходят вещи, которые трудно объяснить. Но мы, мадридисты, знаем, что это случается потому, что в этой футболке никогда нельзя сдаваться, и болельщики всегда будут с вами до конца.

Вы осуществили свою мечту, потому что никогда не сдавались. Вы здесь потому, что хотели этого. Дорогой Килиан, спасибо за приложенные усилия, о которых многие даже не подозревают. Вы приходите в Реал с большими заслугами.

В прошлом сезоне вы стали лучшим бомбардиром и выиграли требл во Франции. Я благодарю вас за вашу безусловную любовь к мадридскому Реалу. Все это заставляет нас гордиться вами. Килиан, добро пожаловать домой, добро пожаловать в мадридский Реал", - сказал Перес на пресс-конференции.

Напомним, Мбаппе заявил, что всю жизнь мечтал играть в составе мадридского клуба. Француз подписал контракт на 5 лет – до лета 2029 года.

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