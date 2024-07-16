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"Я много лет мечтал играть за Реал": Мбаппе откровенно рассказал о переходе

Француз осуществил свою детскую мечту.
Сегодня, 15:20
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Несколько часов назад мадридский Реал официально объявил о трансфере французской звезды Килиана Мбаппе.

Новобранец "сливочных" впервые обратился к болельщикам команды на пресс-конференции, где целовал эмблему королевского клуба:

"Добрый день всем. Я постараюсь говорить на испанском. Невероятно быть здесь. Я много лет мечтал играть за Реал Мадрид, и сегодня моя мечта сбылась. Я счастливый человек.

Хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, который верил в меня с первого дня. Случилось много событий... спасибо. Также благодарю всех людей, которые сделали возможным мое присутствие здесь.

Я вижу всю свою семью, мою плачущую (целует эмблему) маму", — сказал Килиан Мбаппе во время своей презентации в Реале.

Напомним, Килиан перешел в стан Реала на правах свободного агента, подписав контракт на 5 лет – до лета 2029 года. Француз будет выступать под 9 игровым номером на спине.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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