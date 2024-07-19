Лунин близок к тому, чтобы стать одноклубником Мудрика

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин, похоже, таки сменит клубную прописку.

Как сообщает издание Onda Cero, Лунин близок к переходу в Челси. Он, якобы, уже согласовал контракт, о деталях которого не сообщается.

Финансовые детали сделки между "синими" и "сливочными" тоже неизвестны. Ранее другой испанский портал сообщал, что клубы могут обменяться вратарями и в Реал перейдет Кепа на полноценной основе.

В информации источника также отмечается, что Анчелотти никогда не был поклонником Андрея и доверил ему место в старте исключительно из-за хорошей формы, которую трудно было проигнорировать.



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