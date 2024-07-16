"Я уже говорил об этом ранее": Лунин ответил на вопрос о своем будущем

Украинский голкипер не поменял мнения относительно своей карьеры в Реале.

Из-за травмы Тибо Куртуа в начале прошедшего сезона Андрей Лунин большую часть кампании провел в качестве основного голкипера Реала.

Так как у 25-летнего украинца остался всего год по контракту, стороны ведут переговоры о новом соглашении.

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И пока что они не могут договориться. Даже появилась информация, что Лунин готов уйти, чтобы получать регулярную игровую практику. Но Андрей ясно дал понять, чего он хочет на самом деле.

"Я хочу остаться в мадридском Реале. И я хочу играть. Я уже все объяснил", - приводит слова вратаря Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне Андрей Лунин вышел на поле 31 раз. В этих матчах голкипер сборной Украины пропустил 32 гола, при этом 12 раз отстояв на "ноль".

Напомним, что Андрей Лунин оказался в рейтинге игроков, которые разочаровали своим выступлением на чемпионате Европы 2024 года.

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