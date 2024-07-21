Реал определился с ценником Лунина

Украинский кипер был оценён в 30 млн евро.

Мадридский Реал определился во сколько он оценивает Андрея Лунина, утверждает Marca.

Напомним, что украинский голкипер намерен покинуть Реал, чтобы получать стабильную игровую практику.

Контракт Лунина с клубом заканчивается следующим летом, а потому малридцы не могли завысить ценник, оценив кипера в 30 млн евро.

Именно такую сумму называют представители клуба на переговорах с заинтересованными сторонами. Однако цена не окончательная и может быть понижена в ходе переговоров.

К сожалению, издание не пишет, какие клубы на текущий момент заинтересованы в подписании Лунина.

Ране также сообщалось, что Илья Забавный продлил контракт с Борнмутом.

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