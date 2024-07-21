Забарный продлил контракт с Борнмутом

Борнмут на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Ильей Забарным.

Украинский центрбек поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до лета 2029 года.

Another key squad member has put pen to paper ✍️



Five more years of Zaba ❤️ pic.twitter.com/sbdLIZiyEM — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 21, 2024

"Я так взволнован и так счастлив быть здесь. Мне здесь очень нравится, это красивый город и действительно захватывающий проект", - сказал Илья.

"Я пережил много хороших моментов, прошлый сезон был важен для меня. Мы набрали рекордное количество очков, но мы можем сделать больше. Это действительно прекрасное место, и я рад продлить свое пребывание".

Илья Забарный присоединился к Борнмуту в январе 2023 года, перейдя из киевского Динамо за 22,7 миллиона евро.

Украинец отыграл 90 минут во всех матчах АПЛ прошлого сезона, кроме одного, который он пропустил из-за болезни. В восьми случаях "вишни" уходили с поля, не пропустив ни одного гола.

По итогам сезона-2023/24 фанаты английского коллектива признали 21-летнего защитника лучшим игроком года.

Напомним, что днем ранее Илья Забарный принял участие в презентации двух уникальных комплектах формы Борнмута, в которых команда сыграет лишь два раза.

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