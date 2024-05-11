Забарный - лучший игрок Борнмута в сезоне-2023/24 по версии болельщиков

Сезон-2023/24 стал для Ильи Забарного первым полноценным в составе Борнмута. И провел он его выдающимся образом.

Как сообщает официальный сайт "вишен", болельщики клуба признали центрбека сборной Украины лучшим игроком сезона, который подходит к своему завершению.

Voted for by you ♥️



Illia Zabarnyi is crowned your Supporters' Player of the Year for 2023/24 🏆🇺🇦 pic.twitter.com/jiuzRcOyuZ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 11, 2024

На счету 21-летнего защитника один гол и пять желтых карточек в 41 матче Борнмута во всех турнирах (3636 минут).

Забарный отыграл от свистка до свистка все матчи, пропустив при этом лишь одну игру в сезоне, не сумев помочь своей команде из-за болезни в поединке с Брайтоном (3:0).

Напомним, что Илья Забарный стал игроком Борнмута зимой 2023 года, перейдя из киевского Динамо за 22,7 миллиона евро.

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Лучшим игроком Борнмута по версии футболистов стал форвард Доминик Соланке, который отметился 21 голом и 4 ассистами в 41 матче.

Однако усилий Забарного и Соланке не хватило Борнмуту, чтобы обыграть Брентфорд в матче 37-го тура АПЛ.

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