iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Забарный - лучший игрок Борнмута в сезоне-2023/24 по версии болельщиков

Фанаты "вишен" отметили вклад украинского защитника в успехи команды.
Сегодня, 21:24
Илья Забарный (справа) / ФК Борнмут
Илья Забарный (справа) / ФК Борнмут

Сезон-2023/24 стал для Ильи Забарного первым полноценным в составе Борнмута. И провел он его выдающимся образом.

Как сообщает официальный сайт "вишен", болельщики клуба признали центрбека сборной Украины лучшим игроком сезона, который подходит к своему завершению.

На счету 21-летнего защитника один гол и пять желтых карточек в 41 матче Борнмута во всех турнирах (3636 минут).

Забарный отыграл от свистка до свистка все матчи, пропустив при этом лишь одну игру в сезоне, не сумев помочь своей команде из-за болезни в поединке с Брайтоном (3:0).

Напомним, что Илья Забарный стал игроком Борнмута зимой 2023 года, перейдя из киевского Динамо за 22,7 миллиона евро.

Читай также: Динамо потерпело первое поражение под руководством Шовковского

Лучшим игроком Борнмута по версии футболистов стал форвард Доминик Соланке, который отметился 21 голом и 4 ассистами в 41 матче.

Однако усилий Забарного и Соланке не хватило Борнмуту, чтобы обыграть Брентфорд в матче 37-го тура АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут АПЛ Илья Забарный

Статьи по теме

Челси с голом Мудрика одержал сверхтяжелую победу над Ноттингем Форест Челси с голом Мудрика одержал сверхтяжелую победу над Ноттингем Форест
Мудрик отличился голом в матче с Ноттингем Форест Мудрик отличился голом в матче с Ноттингем Форест
Брентфорд победил Борнмут в матче с тремя поздними голами Брентфорд победил Борнмут в матче с тремя поздними голами
На благо Шахтера: победа Реала в финале Лиги чемпионов отправит "горняков" сразу в основную часть турнира На благо Шахтера: победа Реала в финале Лиги чемпионов отправит "горняков" сразу в основную часть турнира
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:47
На благо Шахтера: победа Реала в финале Лиги чемпионов отправит "горняков" сразу в основную часть турнира
Европа22:24
Еще один претендент: клуб Ла Лиги снова "дал понять", куда именно перейдет Мбаппе
Европа21:52
Челси с голом Мудрика одержал сверхтяжелую победу над Ноттингем Форест
Европа21:40
Реал без Лунина разбил на выезде Гранаду
Европа21:24
Забарный - лучший игрок Борнмута в сезоне-2023/24 по версии болельщиков
Европа20:59
Бавария собирается продать вингера сборной Германии
Европа20:57
Болонья нанесла в гостях поражение Наполи
НБА20:34
Плей-офф НБА: Даллас примет Оклахому, Бостон отправится в гости к Кливленду
Украина20:24
Динамо потерпело первое поражение под руководством Шовковского
Европа и мир20:15
Чемпионат мира по хоккею-2024: Дания разобралась с Австрией, Латвия в овертайме одолела Польшу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK