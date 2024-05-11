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Динамо потерпело первое поражение под руководством Шовковского

До поединка с Шахтером киевляне уходили с поля непобежденными 17 раз подряд.
Сегодня, 20:24
Александр Шовковский / ФК Шахтер Донецк
Александр Шовковский / ФК Шахтер Донецк

Киевское Динамо с минимальным счетом уступило донецкому Шахтеру (0:1) в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги.

Данное поражение стало для "бело-синих" первым с тех пор, как их возглавил Александр Шовковский.

Экс-вратарь Динамо и сборной Украины в ноябре 2023 года сменил Мирчу Луческу во главе своей родной команды. Проведя четыре поединка в статусе исполняющего обязанности, 49-летний украинец потерял приставку "и.о." и официально стал главным тренером.

Под руководством Шовковского столичный клуб провел 18 матчей (15 побед, 2 ничьи, 1 поражение, разница голов 44:10).

Напомним, что донецкий Шахтер в пятнадцатый раз стал чемпионом Украины и теперь всего на один титул отстает от рекордсмена в лице Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Шовковский

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