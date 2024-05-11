Шахтер - чемпион Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24

Теперь на счету "оранжево-черных" пятнадцать золотых медалей чемпионата Украины.

В субботу, 11 мая, во Львове на Арене Львов состоялся центральный и, как оказалось, чемпионский матч в рамках 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер обыграл Динамо со счетом 1:0.

Данная победа позволила команде Марино Пушича, которая лидирует в чемпионате, оторваться от киевлян на семь очков за два тура до финиша и досрочно завоевать чемпионский титул.

Для донецкого коллектива данное чемпионство стало уже пятнадцатым в истории независимой Украины. Во времена СССР "горняки" добыли еще два титула.

Стоит отметить, что Шахтер сумел защитить статус чемпиона, который он завоевал по итогам прошлого сезона.

Рекордсменом Украины по количеству чемпионств является Динамо, на счету которого шестнадцать титулов.

До конца кампании у "оранжево-черных" будет возможность выиграть еще один трофей. В финале Кубка Украины, который состоится 15 мая, они встретятся с Ворсклой.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

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