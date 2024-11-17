Топ-клуб АПЛ нацелился на одноклубника Забарного
Милош Керкез может стать игроком Ливерпуля.
Английский Ливерпуль нацелился на усиление позиции левого защитника.
Как сообщает Sportskeeda, "красные" хотят подписать Милоша Керкеза из Борнмута.
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Венгр является кандидатурой, которую представил нынешний спортивный директор Ричард Хьюз. Он подписывал Керкеза в Борнмут.
Отмечается, что мерсисайдцы считают позицию левого защитника одну из приоритетных, поскольку им надо найти игрока, который способен заменить в будущем 30-летнего Эндрю Робертсона и 28-летнего Костаса Цимикаса.
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