Топ-клуб АПЛ нацелился на одноклубника Забарного

Английский Ливерпуль нацелился на усиление позиции левого защитника.

Как сообщает Sportskeeda, "красные" хотят подписать Милоша Керкеза из Борнмута.

Читай также: Ливерпуль может подписать игрока французского клуба-неудачника

Венгр является кандидатурой, которую представил нынешний спортивный директор Ричард Хьюз. Он подписывал Керкеза в Борнмут.

Отмечается, что мерсисайдцы считают позицию левого защитника одну из приоритетных, поскольку им надо найти игрока, который способен заменить в будущем 30-летнего Эндрю Робертсона и 28-летнего Костаса Цимикаса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!