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Топ-клуб АПЛ нацелился на одноклубника Забарного

Милош Керкез может стать игроком Ливерпуля.
Сегодня, 18:43
Милош Керкез / Getty Images
Милош Керкез / Getty Images

Английский Ливерпуль нацелился на усиление позиции левого защитника.

Как сообщает Sportskeeda, "красные" хотят подписать Милоша Керкеза из Борнмута.

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Венгр является кандидатурой, которую представил нынешний спортивный директор Ричард Хьюз. Он подписывал Керкеза в Борнмут.

Отмечается, что мерсисайдцы считают позицию левого защитника одну из приоритетных, поскольку им надо найти игрока, который способен заменить в будущем 30-летнего Эндрю Робертсона и 28-летнего Костаса Цимикаса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль борнмут Милош Керкез

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