Ливерпуль может подписать игрока французского клуба-неудачника
Мерсисайдцы уже интересовались Райаном Шерки.
Ливерпуль возобновил интерес к Райану Шерки, пишет teamtalk.
Напомним, что французский гранд рискует оказаться в Лиге 2 из-за проблем с финансами, потому может пойти на трансфер вингера.
При это мерсисайдцы уже связывались с Лионом летом, желая узнать, могут ли подписать француза в 2025 году.
Теперь же, когда Лиону нужно срочно решать свои проблемы с долгами, они могут пойти на трансфер Шерки даже в январе. Хотя такая возможность маловероятна.
Отметим, что ранее игрок отверг предложения Фулхэма и ПСЖ, однако неизвестно, изменилась ли его позиция в текущей ситуации.
Ранее также сообщалось, что Ювентус ищет варианты в АПЛ.
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