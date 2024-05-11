Борнмут - Брентфорд 1:2: обзор матча и результат игры 11.05.2024

Украинское противостояние состоялось лишь в самом конце поединка, когда Егор Ярмолюк присоединился на поле к Илье Забарному.

В субботу, 11 мая, на Виталити Стэдиум прошел матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Борнмут принимал Брентфорд.

Потенциально на футбольном поле могла состояться дуэль двух украинцев. Однако они встретились лицом к лицу очень поздно: Илья Забарный традиционно сыграл от свистка до свистка, а вот Егор Ярмолюк появился на поле лишь на последние шесть минут основного времени.

Но именно после выхода хавбека "пчел" счет на табло изменился. На 87-й минуте Бриан Мбемо с передачи Йоана Висса вывел гостей вперед и, казалось, тем самым принес им победу.

Однако радость команды Ярмолюка была краткосрочной, потому что спустя пару минут Доминик Соланке восстановил паритет. Но и это было еще не все.

Уже на 95-й минуте дуэт Висса-Мбемо нанес второй удар, только в этот раз игроки поменялись ролями. В итоге Висса принес Брентфорду тяжелую победу со счетом 2:1.

Команды ни за что не борются, а потому результат поединка вряд ли расстроит команду Андони Ираолы. Борнмут идет одиннадцатым, имея 48 очков. Брентфорд же удерживает 16-е место с 39 баллами в активе.

Читай также: Ни Оболонь, ни Рух так и не смогли отправить мяч в сетку ворот соперника

Статистика матча Борнмут - Брентфорд 37-го тура АПЛ

Борнмут - Брентфорд 1:2

Голы: Соланке, 90 - Мбемо, 87, Висса, 90+5.

Ожидаемые голы (xG): 0,59 - 1,60

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 16 - 12

Борнмут: Траверс - Смит (Адамс, 81), Забарный, Сенеси, Келли - Кристи (Скотт, 81), Кук, Семенио, Клюйверт (Унал, 67), Уаттара (Тавернье, 67) - Соланке.

Брентфорд: Флеккен - Айер (Расмуссен, 63), Коллинз, Пиннок, Регилон - Дамсгорд (Шаде, 75), Норгорд (Йенсен, 63), Янельт - Мбемо, Тоуни, Льюис-Поттер (Висса, 63).

Предупреждения: Сенеси, Уаттара - Йенсен, Тоуни.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!