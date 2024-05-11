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Оболонь - Рух 0:0: обзор матча и результат игры 11.05.2024

Игра была равна, но без забитых голов.
Сегодня, 17:30
Оболонь - Рух / Getty Images
Оболонь - Рух / Getty Images

В субботу, 11 мая, в Киеве программу 28-го тура Украинской Премьер-лиги продолжили Оболонь и Рух.

У обеих команд все еще остаются задачи на сезон: львовяне борются с Днепром-1 за место в еврокубках, а киевляне пытаются избежать переходных матчей.

Желание победить ни одного из коллективов не перевесило желание оппонента: команды нанесли лишь по одному удару в створ за всю игру, так и не подарив болельщикам радость от забитого гола.

Итоговый результат встречи не порадовал ни одну из сторон: сыграв вничью 0:0 Рух лишь на очко приблизился к четвертому месту, а Оболонь по-прежнему занимает 13-е место.

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Статистика матча Оболонь - Рух 28-го тура УПЛ

Оболонь - Рух 0:0

Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 10 - 8
Удары в створ: 1 - 1
Фолы: 11 - 13
Атаки: 87 - 84

Оболонь: Кичак - Чернов (Суханов, 66), Карась, Дубко, Осман - Косовский, Черненко, Мединский, Грисьо (Нагиев, 84) - Краснопир, Тарануха (Вишневский, 72).

Рух: Ледвий - Сыч, Холод, Слюсар, Роман - Таллес (Федор, 70), Пидгурский, Пастух - Квасница (Непейпиев, 70), Карабин (Теслюк, 34 (Притула, 78)), Плюман (Рунич, 46).

Предупреждения: Косовский - Холод, Теслюк, Слюсар, Роман.

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