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Ворскла - Минай 2:3: обзор матча и результат игры 11.05.2024

Полтавская команда не удержала преимущество в счете в два мяча.
Сегодня, 15:43
Минай обыграл Ворсклу / УПЛ
Минай обыграл Ворсклу / УПЛ

В субботу, 11 мая, Ворскла принимала на своем поле Минай в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Сергея Долганского по ходу встречи имела преимущество в два мяча, но после середины второго тайма позволила сопернику отыграться и увезти из Полтавы победу - 3:2.

Ворскла владела инициативой в первой половине встречи и закономерно открыла счет на 36-й минуте, когда Евгений Павлюк замкнул подачу со штрафного. После перерыва Антон Глущенко второй раз поразил ворота гостей, увеличив разрыв в счете.

Во втором тайме поединок был прерван из-за воздушной тревоги, а когда команды вернулись на поле, Минай начал свой камбэк. На 68-й минуте Артур Ременяк отыграл один мяч, а спустя десять минут автор первого гола в матче срезал мяч в свои ворота, чем помог закарпатской команде выровнять положение.

В компенсированное к поединку время Ворскла имела реальный шанс выйти победителем из противостояния, получив право на пенальти, который пришлось перебивать. Тем не менее Фелипе ни с первой попытки, ни с повторной не смог переиграть Александра Кемкина.

Минай же своей возможностью под занавес матча воспользовался. За игру рукой Павлюка в собственной штрафной арбитр назначил пенальти, который реализовал Вадим Витенчук.

На данный момент Ворскла с 30 баллами занимает девятую позицию в турнирной таблице УПЛ. Минай поднялся с последнего на 15-е место, набрав 22 очка.

Статистика матча Ворскла - Минай 28-тура чемпионата Украины

Ворскла - Минай 2:3

Голы: Павлюк, 36, Глущенко, 55 - Ременяк, 68, Павлюк, 78 (аг), Виттенчук, 90+11 (пен.)

Нереализованный пенальти: Фелипе (Ворскла), 90+6 (вратарь)

Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 10 - 6
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 10 - 1
Фолы: 15 - 6
Атаки: 47 - 36

Ворскла: Исенко - Крупский, Пердута, Павлюк, Бацула - Скляр (Челядин, 57), Сиссоко - Кане (Корниенко, 81), Глущенко (Фелипе, 85), Мякушко (Нестеренко, 81) - Степанюк

Минай: Кемкин - Скиба (Семотюк, 62), Чуев, Прокопчук - Дмитрук, Витенчук, Петько (Немчанинов, 75), Ременяк - Кораблин (Гуничев, 46), Устименко (Корнийчук, 90), Вакула (Попов, 90)

Предупреждения: Степанюк, Челядин, Глущенко, Фелипе - Петько, Скиба.

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