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Забарный заинтересовал ряд топ-клубов АПЛ - источник

Илья своей игрой обратил на себя внимание грандов.
Сегодня, 18:05
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Центрбек Борнмута Илья Забарный может пойти на повышение в ближайшее время.

Как сообщает издание TeamTalk, в услугах украинца заинтересован ряд топ-клубов АПЛ. Речь идет об интересе со стороны Ман Сити, Челси и Тоттенхэма.

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Любой трансфер Забарного зимой считается маловероятным, хотя не невозможным. Боссы «вишен» имеют желание сохранить свои ценнейшие активы как минимум до конца сезона и будут рассматривать только предложения, которые «нельзя отклонить».

 В текущем сезоне защитник провел в АПЛ 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

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