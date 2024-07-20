Забарный и известный голливудский актер приняли участие в презентации уникальной формы Борнмута
Борнмут на своем официальном сайте представил два комплекта новой формы.
В презентации приняли участие игроки "вишен", среди которых оказался и Илья Забарный. К ним присоединился известный голливудский актер и по совместительству совладелец клуба Майкл Б. Джордан.
В результате сотрудничества форма получила название "MBJ x AFCB" в честь Джордана и Борнмута.
A detailed look at our new special edition kits 🔎 😍— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 20, 2024
"Борнмут рад объявить о выпуске своей первой линейки продукции, созданной в сотрудничестве с владельцем клуба, актером, режиссером и продюсером Майклом Б. Джорданом, которую можно будет увидеть на поле во время предсезонного тура клуба "Bourne In The USA" по Калифорнии", - говорится в заявлении.
Два специальные комплекта формы были разработаны в традиционных клубных красных и черных цветах с ярким переплетающимся узором вишни по всей поверхности.
В ассортименте будет присутствовать эксклюзивная бирка MBJ x AFCB, обозначающая сотрудничество с Майклом, а также его печать Outlier Society Ventures, его венчурного подразделения, "выражающая его страсть к творческим и влиятельным предприятиям".
Hello, Michael B. Jordan 🔥 pic.twitter.com/3AaFhlsgfq— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 20, 2024
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Футболки также будут включать в себя современную переработку винтажного герба "вишен", который будет представлен в качестве второстепенного знака в других клубных проектах.
По информации источника, данные комплекты формы будут использованы всего в двух матчах: против Арсенала (20 июля) и Лос-Анджелес Гэлакси (24 июля).
Эти футболки можно приобрести в официальном магазине Борнмута: 85 фунтов стоит взрослая футболка и 70 фунтов - детская.
Напомним, что недавно Борнмут определился с суммой, которую он хочет получить в случае продажи Ильи Забарного этим летом.
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