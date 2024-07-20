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Забарный и известный голливудский актер приняли участие в презентации уникальной формы Борнмута

Фанаты увидят эти комплекты экипировки на игроках "вишен" всего два раза.
Вчера, 21:50
Презентация двух комплектов формы / ФК Борнмут
Презентация двух комплектов формы / ФК Борнмут

Борнмут на своем официальном сайте представил два комплекта новой формы.

В презентации приняли участие игроки "вишен", среди которых оказался и Илья Забарный. К ним присоединился известный голливудский актер и по совместительству совладелец клуба Майкл Б. Джордан.

В результате сотрудничества форма получила название "MBJ x AFCB" в честь Джордана и Борнмута.

"Борнмут рад объявить о выпуске своей первой линейки продукции, созданной в сотрудничестве с владельцем клуба, актером, режиссером и продюсером Майклом Б. Джорданом, которую можно будет увидеть на поле во время предсезонного тура клуба "Bourne In The USA" по Калифорнии", - говорится в заявлении.

Два специальные комплекта формы были разработаны в традиционных клубных красных и черных цветах с ярким переплетающимся узором вишни по всей поверхности.

В ассортименте будет присутствовать эксклюзивная бирка MBJ x AFCB, обозначающая сотрудничество с Майклом, а также его печать Outlier Society Ventures, его венчурного подразделения, "выражающая его страсть к творческим и влиятельным предприятиям".

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Футболки также будут включать в себя современную переработку винтажного герба "вишен", который будет представлен в качестве второстепенного знака в других клубных проектах.

По информации источника, данные комплекты формы будут использованы всего в двух матчах: против Арсенала (20 июля) и Лос-Анджелес Гэлакси (24 июля).

Эти футболки можно приобрести в официальном магазине Борнмута: 85 фунтов стоит взрослая футболка и 70 фунтов - детская.

Источник: ФК Борнмут

Напомним, что недавно Борнмут определился с суммой, которую он хочет получить в случае продажи Ильи Забарного этим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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