Названа сумма, за которую Борнмут продаст Забарного

Футболист сборной Украины Илья Забарный может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает CaughtOffside, интерес к игроку проявляет Арсенал.

Читай также: Тренер Жироны отреагировал на возможный трансфер Довбика

Борнмут на намерен продавать игрока дешевле, чем за 40-45 миллионов фунтов.

Отмечается, что "канониры" следили за Забарным на Евро-2024. Представители Арсенала довольны игрой украинского защитника.

Ранее Яремчук определился со своим будущим.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!