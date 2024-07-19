Названа сумма, за которую Борнмут продаст Забарного
Арсенал готов приобрести украинского защитника.
Футболист сборной Украины Илья Забарный может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает CaughtOffside, интерес к игроку проявляет Арсенал.
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Борнмут на намерен продавать игрока дешевле, чем за 40-45 миллионов фунтов.
Отмечается, что "канониры" следили за Забарным на Евро-2024. Представители Арсенала довольны игрой украинского защитника.
Ранее Яремчук определился со своим будущим.
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