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Названа сумма, за которую Борнмут продаст Забарного

Арсенал готов приобрести украинского защитника.
Вчера, 23:45
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Футболист сборной Украины Илья Забарный может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает CaughtOffside, интерес к игроку проявляет Арсенал.

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Борнмут на намерен продавать игрока дешевле, чем за 40-45 миллионов фунтов.

Отмечается, что "канониры" следили за Забарным на Евро-2024. Представители Арсенала довольны игрой украинского защитника.

Ранее Яремчук определился со своим будущим.

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