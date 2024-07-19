Яремчук определился со своим будущим
Украинец выбрал чемпионат, в котором не будет играть.
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук исключил переезд в турецкий чемпионат.
Как сообщает журналист Лоренцо Лепоре, 28-летний футболист отказался от перехода в Трабзонспор.
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Форвард намерен найти себе команду вне турецкой Суперлиги.
В прошлом сезоне Яремчук выступал на правах аренды за испанскую«Валенсию, в составе которой забил восемь голов за 34 матча. Права на гирока принадлежат бельгийскому Брюгге.
Ранее сообщалось, что клуб-дебютант Лиги чемпионов рассматривает приобретение Яремчука.
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