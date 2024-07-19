Яремчук определился со своим будущим

Украинец выбрал чемпионат, в котором не будет играть.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук исключил переезд в турецкий чемпионат.

Как сообщает журналист Лоренцо Лепоре, 28-летний футболист отказался от перехода в Трабзонспор.

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Форвард намерен найти себе команду вне турецкой Суперлиги.

В прошлом сезоне Яремчук выступал на правах аренды за испанскую«Валенсию, в составе которой забил восемь голов за 34 матча. Права на гирока принадлежат бельгийскому Брюгге.

Ранее сообщалось, что клуб-дебютант Лиги чемпионов рассматривает приобретение Яремчука.

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