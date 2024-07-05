Клуб-дебютант Лиги чемпионов рассматривает приобретение Яремчука

Роман может перебраться в Серию А.

Итальянская Болонья собирается заменить своего лидера Джошуа Зиркзее форвардом сборной Украины.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, "россоблу" рассматривают приобретение Романа Яремчука, однако, он не является приоритетным вариантом.

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Роман является одной из альтернатив вместе с Жоржем Микаутадзе из Меца и Армандо Броей из Челси. Главной целью является грек Фотис Иоаннидис, который играет за Панатинаикос.

Болонья впечатлена игрой Яремчука на Евро и готова побороться с Брестом за трансфер украинского форварда, который принадлежит Брюгге. Детали потенциальной сделки неизвестны.

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