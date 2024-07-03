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Клуб Миколенко подписал нападающего Марселя

Эвертон объявил о приобретении сенегальского форварда.
Сегодня, 15:38
Илиман Ндиайе / evertonfc.com
Илиман Ндиайе / evertonfc.com

Нападающий французского Марселя Илиман Ндиайе пополнил состав Эвертона, за который выступает украинец Виталий Миколенко.

О подписании 24-летнего сенегальского форварда "ириски" объявили на своем официальном сайте.

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Игрок заключил с английским клубом контракт на пять лет. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Ндиайе перешел в Марсель прошлым летом из Шеффилд Юнайтед. За сезон в составе французской команды нападающий провел 46 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Эвертон продлил контракт с ветераном АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы эвертон марсель

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