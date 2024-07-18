Тренер Жироны отреагировал на возможный трансфер Довбика
Мичел рассказал, как украинец чувствует себя перед сезоном.
Украинский футболист Жироны Артем Довбик может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Главный тренер команды Мичел прокомментировал трансферную ситуацию вокруг 27-летнего нападающего.
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"Я вижу, что Довбик выглядит спокойным. Сейчас действительно много разговоров о его ситуации, но я вижу, что у него сейчас все в порядке", - приводит слова тренера Esport3.
Напомним, в прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола.
Ранее сообщалось, что Атлетико вернулся к идее подписания Довбика в качестве замены Мораты.
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