Тренер Жироны отреагировал на возможный трансфер Довбика

Мичел рассказал, как украинец чувствует себя перед сезоном.

Украинский футболист Жироны Артем Довбик может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Главный тренер команды Мичел прокомментировал трансферную ситуацию вокруг 27-летнего нападающего.

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"Я вижу, что Довбик выглядит спокойным. Сейчас действительно много разговоров о его ситуации, но я вижу, что у него сейчас все в порядке", - приводит слова тренера Esport3.

Напомним, в прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола.

Ранее сообщалось, что Атлетико вернулся к идее подписания Довбика в качестве замены Мораты.

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