"Ребята вернулись": Забарный начал подготовку к новому сезону с Борнмутом

Английский Борнмут на своих страницах в социальных сетях опубликовал снимки с очередной тренировки команды, где сообщил фанатам о возвращении игроков, задействованных на Евро-2024.

Вернулся к тренировкам с "вишнями" и защитник сборной Украины Илья Забарный, представлявший нашу национальную команду на чемпионате Европы.

Our #Euro2024 boys are back on the scene 😍 pic.twitter.com/sXdBLnZEZ3 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 16, 2024

Следует отметить, что уже в воскресенье, 21 июля, подопечные Андони проведут контрольную встречу, где сыграют против Рексема. Старт "вишен" в английской Премьер-лиге запланирован на 17 августа. В первом туре команда Забарного сойдется с Ноттингем Форрест.

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины не смогла квалифицироваться в плей-офф турнира, Our #Euro2024 boys are back on the scene 😍 pic.twitter.com/sXdBLnZEZ3 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 16, 2024 в своем квартете. Подопечные Сергей Реброва уступили Румынии, обыграли Словакию и сыграли в ничью с командой Бельгии, но не прошли в следующий этап из-за худшей разницы мячей

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