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"Ребята вернулись": Забарный начал подготовку к новому сезону с Борнмутом

Украинец активно готовится к клубному сезону.
Сегодня, 18:45
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Английский Борнмут на своих страницах в социальных сетях опубликовал снимки с очередной тренировки команды, где сообщил фанатам о возвращении игроков, задействованных на Евро-2024.

Вернулся к тренировкам с "вишнями" и защитник сборной Украины Илья Забарный, представлявший нашу национальную команду на чемпионате Европы.

Следует отметить, что уже в воскресенье, 21 июля, подопечные Андони проведут контрольную встречу, где сыграют против Рексема. Старт "вишен" в английской Премьер-лиге запланирован на 17 августа. В первом туре команда Забарного сойдется с Ноттингем Форрест.

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины не смогла квалифицироваться в плей-офф турнира,

в своем квартете. Подопечные Сергей Реброва уступили Румынии, обыграли Словакию и сыграли в ничью с командой Бельгии, но не прошли в следующий этап из-за худшей разницы мячей

 

 

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