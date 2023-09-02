"На этом его карьера закончится": Редкач сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Известный украинский боксер Иван Редкач поделился ожиданиями от потенциального поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

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По словам украинца, "Цыганский король" одержит победу над Усиком, а затем Александр завершит спортивную карьеру и перейдет в политику.

"Усик говорит, что хочет бой с Тайсоном Фьюри. Если этот поединок состоится, то Тайсон отправит его на Луну или на галактику, и на этом его карьера закончится. Он уже готовит себе платформу в политику, поэтому это все ожидаемо.

Как бы грустно это ни звучало, но все к этому идет. Тайсон его отправит, и он пойдет в политику", - сказал Редкач в интервью Роману Кадемину.

Ранее сообщалось, что Рой Джонс оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком.

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