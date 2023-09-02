"Потянет его в болото": Редкач высказался об отношениях Усика с Ломаченко

Боксер считает, что у украинского чемпиона свои мотивы по поводу дружбы со звездным спортсменом.

Одиозный украинский боксер Иван Редкач прокомментировал отношения между Александром Усиком и Василием Ломаченко.

По словам спортсмена, Усик решил немного абстрагироваться от своего соотечественника.

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"Я думаю, что они как общались, так и общаются. Это как ни как родственники: кто-то из них крестный отец какого-то ребенка. Они общаются, просто один играет хорошую куклу, а второй - плохую куклу. Это политические маневры, отвлекающие шаги.

Они не ругались, просто Саша, наверное, абстрагировался от Васи, потому что если он будет общаться, ему это не пойдет на руку. Он идет в политику, и ему надо бить чистым. Если Усик будет топить за Васю или заступаться за него, то Ломаченко тоже потянет его в болото, в котором он находится", - сказал Редкач в интервью Роману Кадемину.

Ранее сообщалось, что Фьюри высмеял Усика после победу над Дюбуа, высоко одев шорты.

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