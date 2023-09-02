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Рой Джонс оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком

Именитый боксер высказался о спорном эпизоде в титульном поединке.
Сегодня, 07:24
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Рой Джонс поделился мыслями о спорном ударе Даниэля Дюбуа в пятом раунде поединка против Александра Усика.

По словам легендарного боксера, рефери имел право не засчитать нокдаун, ведь удар прошелся по линии пояса.

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"Мне сложно говорить за обе стороны. Возможно, команда Дюбуа думает, что это был удар в корпус или по линии пояса. Но тот факт, что удар пришелся в линию пояса, говорит о том, что рефери имеет право сделать так, как считает правильным. Он решил перестраховаться и сказал, что это удар ниже пояса, так как удар пошел по линии.

Были ли их шорты натянуты выше, чем положено? Да, пожалуй, шорты обоих бойцов находились выше, чем следует, но это бокс. Если ты действительно уронил соперника таким ударом по корпусу, то, возможно, тебе следует еще чаще бить в торс", - рассказал Джонс в интервью на своем YouTube-канале.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что Портер обвинил Усика в трусости в бою с Дюбуа.


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