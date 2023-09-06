Батлер: Мне плевать на чемпионат мира

Можно со 100%-й уверенностью сказать, что Джимми явно не фанат международных баскетбольных турниров.

Звезда Майами Джимми Батлер недавно стал гостем проходящего в США теннисного турнира US Open.

После одного из матчей баскетболиста нашел сербский журналист, который захотел узнать, что Джимбо думает о чемпионате мира, где сборная США вышла в полуфинал.

Ответ 33-летнего форварда может разочаровать фанатов международного баскетбола.

"Я не делаю здесь никаких заявлений. Мне плевать на чемпионат мира", - цитирует Батлера BasketNews. После этих слов интервью завершилось.

Примечательно, что Джимми изначально подумал, что журналист просто хочет с ним сфотографироваться. Но когда игрок понял, чего от него хотят, он сказал все, как есть.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата мира-2023.

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