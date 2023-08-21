Чемпионат мира по баскетболу-2023: расписание и результаты

Чемпионат мира - самый престижный международный турнир в баскетболе. В этом году пройдет уже девятнадцатый розыгрыш кубка мира, проводимый под эгидой ФИБА.

Самыми титулованными сборными турнира являются США и Югославия, на счету которых по пять побед. На этом чемпионате мира свой титул будет защищать сборная Испании, победившая в розыгрыше кубка в 2019 году.

На этот раз чемпионат мира будет проводиться на площадках Индонезии, Японии и Филиппин с 25 августа по 10 сентября. Данный турнир будет вторым в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году.

Регламент

Трофей между собой разыграют 32 национальные сборные со всего мира, которые были разделены на восемь групп по четыре команды. К сожалению, сборная Украины не смогла преодолеть квалификацию, а потому ЧМ-2023 пройдет без "желто-синих".

Новый цикл проведения турнира подразумевает под собой то, что он будет проходить в три этапа: предварительный, групповой (+квалификационный) и плей-офф.

На предварительном этапе сборные сыграют друг с другом по одному разу. Шестнадцать сборных, которые займут первые два места в своих группах, пройдут в следующий групповой этап, где они также будут играть по разу друг с другом в группах по четыре команды (команды, побывавшие в одной группе предварительного этапа друг с другом не сыграют).

Сборные , которые не смогут выйти в групповой этап, перейдут в квалификационный этап, где будут также поделены на группы по четыре команды. Сборные сыграют два матча (тот же принцип, что и у команд, которые вышли в групповой этап), в результате которых определится их место на турнире (17-32).

В итоге восемь лучших сборных группового этапа выйдут в финальную стадию плей-офф. Команды, которые проиграют в четвертьфинале, будут играть между собой за 5-8 места турнира.

Расписание и результаты

Предварительный этап

Группа А: Ангола, Доминиканская Республика, Филиппины, Италия.

25 августа, 11:00 | Ангола - Италия

25 августа, 15:00 | Доминиканская Республика - Филиппины

27 августа, 11:00 | Италия - Доминиканская Республика

27 августа, 15:00 | Филиппины - Ангола

29 августа, 11:00 | Ангола - Доминиканская Республика

29 августа, 15:00 | Филиппины - Италия

Группа В: Южный Судан, Сербия, Китай, Пуэрто-Рико.

26 августа, 11:00 | Южный Судан - Пуэрто-Рико

26 августа, 15:00 | Сербия - Китай

28 августа, 11:00 | Китай - Южный Судан

28 августа, 15:00 | Пуэрто-Рико - Сербия

30 августа, 11:00 | Южный Судан - Сербия

30 августа, 15:00 | Китай - Пуэрто-Рико

Группа С: США, Иордания, Греция, Новая Зеландия.

26 августа, 11:45 | Иордания - Греция

26 августа, 15:40 | США - Новая Зеландия

28 августа, 11:45 | Новая Зеландия - Иордания

28 августа, 15:40 | Греция - США

30 августа, 11:40 | США - Иордания

30 августа, 15:40 | Греция - Новая Зеландия

Источник: Getty Images

Группа D: Египет, Мексика, Черногория, Литва.

25 августа, 11:45 | Мексика - Черногория

25 августа, 15:30 | Египет - Литва

27 августа, 11:45 | Черногория - Египет

27 августа, 15:30 | Литва - Мексика

29 августа, 11:45 | Египет - Мексика

29 августа, 15:30 | Черногория - Литва

Группа E: Германия, Финляндия, Австралия, Япония.

25 августа, 11:00 | Финляндия - Австралия

25 августа, 15:10 | Германия - Япония

27 августа, 11:30 | Австралия - Германия

27 августа, 15:10 | Япония - Финляндия

29 августа, 10:30 | Германия - Финляндия

29 августа, 14:10 | Австралия - Япония

Группа F: Словения, Кабо-Верде, Грузия, Венесуэла.

26 августа, 11:00 | Кабо-Верде - Грузия

26 августа, 14:30 | Словения - Венесуэла

28 августа, 11:00 | Венесуэла - Кабо-Верде

28 августа, 14:30 | Грузия - Словения

30 августа, 11:00 | Грузия - Венесуэла

30 августа, 14:30 | Словения - Кабо-Верде

Источник: Getty Images

Группа G: Иран, Испания, Кот-д'Ивуар, Бразилия.

26 августа, 12:45 | Иран - Бразилия

25 августа, 16:30 | Испания - Кот-д'Ивуар

28 августа, 12:45 | Кот-д'Ивуар - Иран

28 августа, 16:30 | Бразилия - Испания

30 августа, 12:45 | Кот-д'Ивуар - Бразилия

30 августа, 16:30 | Иран - Испания

Группа H: Канада, Латвия, Ливан, Франция.

25 августа, 12:15 | Латвия - Ливан

25 августа, 16:30 | Канада - Франция

27 августа, 12:45 | Ливан - Канада

27 августа, 16:30 | Франция - Латвия

29 августа, 12:45 | Ливан - Франция

29 августа, 16:30 | Канада - Латвия

Групповой этап

Группа I: A1, B1, A2, B2.

1 сентября | A1 - B2

1 сентября | B1 - A2

3 сентября | A2 - B2

3 сентября | A1 - B1

Группа J: C1, D1, C2, D2.

1 сентября | C1 - D2

1 сентября | D1 - C2

3 сентября | C2 - D2

3 сентября | C1 - D1

Группа K: E1, F1, E2, F2.

1 сентября | E1 - F2

1 сентября | F1 - E2

3 сентября | E2 - F2

3 сентября | E1 - F1

Группа L: G1, H1, G2, H2.

1 сентября | G1 - H2

1 сентября | H1 - G2

3 сентября | G2 - H2

3 сентября | G1 - H1

Квалификационный этап за 17-32 места

Группа M: A3, B3, A4, B4.

31 августа | A3 - B4

31 августа | B3 - A4

2 сентября | A4 - B4

2 сентября | A3 - B3

Группа N: C3, D3, C4, D4.

31 августа | C3 - D4

31 августа | D3 - C4

2 сентября | C4 - D4

2 сентября | C3 - D3

Группа O: E3, F3, E4, F4.

31 августа | E3 - F4

31 августа | F3 - E4

2 сентября | E4 - F4

2 сентября | E3 - F3

Группа P: G3, H3, G4, H4.

31 августа | G3 - H4

31 августа | H3 - G4

2 сентября | G4 - H4

2 сентября | G3 - H3

Плей-офф

Четвертьфинал

5 сентября | 1I - 2J (матч №1)

6 сентября | 1K - 2L (матч №2)

5 сентября | 1J - 2I (матч №3)

6 сентября | 1L - 2K (матч №4)

Полуфиналы за 5-8 места

7 сентября | проигравший четвертьфинала №1 - проигравший четвертьфинала №2 (матч №1.1)

7 сентября | проигравший четвертьфинала №3 - проигравший четвертьфинала №4 (матч №2.1)

Матч за седьмое место

9 сентября | проигравший матча №1.1 - проигравший матча №2.1

Матч за пятое место

9 сентября | победитель матча №1.1 - победитель матча №2.1

Полуфинал

8 сентября | 1I/2J - 1K/2L (матч №1)

8 сентября | 1J/2I - 1L/2K (матч №2)

Матч за третье место

10 сентября | проигравший полуфинала №1 - проигравший полуфинала №2

Финал

10 сентября | победитель полуфинала №1 - победитель полуфинала №2

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