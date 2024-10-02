Игроки Мемфиса повторили легендарное фото самого высокого и низкого игроков НБА
В составе Мемфис Гриззлис в этом сезоне будут выступать один из самых высоких и один из самых низких баскетболистов НБА.
На драфте летом Мемфис выбрал гиганта центрового Зака Иди, рост которого достигает 224 сантиметра, что делает его вместе с Виктором Вембаньямой самыми высокими игроками лиги.
Также к команде присоединился японский новичок Юки Кавамура, рост которого равен 173 сантиметра (как и у Джейкоба Гиллиарда из Кливдленда).
Во время медиа-дня в НБА, баскетболисты повторили легендарное фото в исполнении Мануте Бола и Маггси Богса – самого высокого и самого низкого игрока в истории НБА.
Герой оригинального фото Маггси Богс отреагировал на фото игроков Мемфиса фразой "выглядит знакомо" и эмодзи смеха.
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