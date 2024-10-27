Морант: Последние два года были трудными, но баскетбол спас меня

Матч регулярного сезона НБА с Орландо завершился для Мемфиса уверенной победой со счетом 124:111.

После поединка звезда Гриззлис Джа Морант рассказал, насколько важным в последние два года в менатльном плане для него оказался баскетбол.

"Баскетбол — это то, что меня, честно говоря, спасало последние два года. Сосредотачиваюсь на себе. Уделяю время себе, чтобы убедиться, что я счастлив, воплощая свою мечту", - приводит слова баскетболиста ClutchPoints.

"Обо всех, о ком я хочу позаботиться, позаботятся. Так что (ментально) для меня нет проблем. Мне повезло, что я просыпаюсь и прихожу на эту работу. Это главное для меня. Сохраняя главное главным".

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Напомним, что Морант был несколько раз отстранен лигой из-за инцидентов с огнестрельным оружием.

В игре с Орландо Джа Морант провел на паркете 25 минут, за которые набрал линию из 16 очков и 10 передач.

Ранее стало известно, что звездный форвард Финикса Кевин Дюрант стал одним из тех, кому удалось набрать 29 тысяч очков за карьеру.

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