НБА: Клипперс обыграли Денвер, Лейкерс одержали победу над Сакраменто с Ленем

В ночь на воскресенье, 27 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны десять матчей.

Результаты матчей НБА за 26 октября

Денвер – Клипперс 104:109 (19:27, 23:21, 29:22, 33:39)

Денвер: Йокич (41 + 9 подборов + 5 потерь), Дж. Мюррэй (22), К. Браун (11 + 7 подборов), Гордон (10), Портер (9 + 9 подборов) – старт; Стротер (8), Уэстбрук (2), Уотсон (1), Шарич (0).

Клипперс: Пауэлл (37), Зубац (24 + 15 подборов), Харден (23 + 16 передач + 7 потерь), Д. Джонс (9), Мэнн (0) – старт; Данн (11), Портер (4), Батюм (1), Коффи (0), Джонс (0).

Шарлотт – Майами 106:114 (23:23, 25:33, 24:27, 34:31)

Шарлотт: Болл (27 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Бриджес (16 + 9 подборов), Сет Карри (15), Ричардс (12 + 12 подборов), Коди Мартин (10) – старт; Мэнн (14), Г. Уильямс (7), Диабате (5), Мицич (0), Салон (0).

Майами: Батлер (26 + 8 подборов + 8 передач), Хирро (22), Розир (19), Адебайо (12 + 11 подборов), Йович (10 + 6 передач) – старт; Беркс (9), Брайант (6), Хакес (6), Д. Робинсон (4), Смит (0).

Вашингтон – Кливленд 116:135 (25:28, 28:31, 28:38, 35:38)

Вашингтон: Кулибали (23), Пул (14 + 6 передач), Кузма (14 + 8 подборов), Сарр (12), Кэррингтон (10) – старт; Валанчюнас (10 + 8 подборов), Кисперт (10), Бэгли (9), Батлер (8), Дэвис (2), Джордж (2 + 4 блок-шота), Болдуин (2).

Кливленд: Митчелл (30 + 5 потерь), Гарлэнд (23), Аллен (23), Э. Мобли (13 + 13 подборов), Уэйд (2) – старт; Джером (14), Меррилл (11), Леверт (10), Окоро (3), Тайсон (3), Ньянг (3), Портер (0), Томпсон (0).

Детройт – Бостон 118:124 (31:42, 31:31, 31:21, 25:30)

Детройт: Айви (26 + 6 передач), Каннингем (21 + 10 передач + 4 блок-шота + 7 потерь), Дюрен (15 + 9 подборов), Хардуэй (9), Харрис (8 + 11 подборов) – старт; Бизли (17), Фонтеккьо (11), Стюарт (6), Холланд (5).

Бостон: Тейтум (37), Браун (24 + 10 подборов), Уайт (17), Хорфорд (17), Холидэй (7) – старт; Притчард (19), Тиллман (3), Корнет (0).

Чикаго – Оклахома-Сити 95:114 (21:26, 18:33, 26:29, 30:26)

Чикаго: Лавин (22 + 9 подборов + 7 потерь), Вучевич (18 + 13 подборов), Гидди (14 + 7 подборов), Уайт (9), Уильямс (3 + 8 подборов) – старт; Филлипс (9), Смит (4), Досунму (3 + 6 передач), Дуарте (3), Болл (3), Бузелис (3), Терри (2), Хортон-Такер (2), Картер (0).

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (24 + 9 подборов + 8 передач), Гилджес-Александер (23 + 8 подборов), Холмгрен (21 + 16 подборов), Уоллес (9), Дорт (7) – старт; Уиггинс (8), Джо (6), Дженг (6), Митчелл (4), Флэглер (3), Карузо (3), Дюкас (0), Джонс (0).

Мемфис – Орландо 124:111 (34:24, 35:19, 21:35, 34:33)

Мемфис: Морэнт (16 + 10 передач), Джарен Джексон (13), Бэйн (13 + 7 подборов), Смарт (9), Иди (7) – старт; Альдама (22 + 7 подборов), Хафф (18), Пиппен (11 + 12 передач + 5 потерь), Уэллс (7), Кларк (5), Ларэвиа (3 + 7 подборов), Кавамура (0).

Орландо: Ф. Вагнер (23 + 7 подборов + 6 потерь), Саггс (21 + 7 подборов), Банкеро (16 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (3), Картер (3 + 10 подборов) – старт; Ховард (11), Блэк (10), М. Вагнер (9), Хьюстан (6), Энтони (4), Джозеф (3), Битадзе (2), Г. Харрис (0), Маккланг (0), Куин (0).

Миннесота – Торонто 112:101 (32:18, 24:26, 33:28, 23:29)

Миннесота: Эдвардс (24), Рэндл (24 + 9 подборов), Гобер (15 + 12 подборов + 4 блок-шота), Конли (10 + 6 передач), Макдэниэлс (9) – старт; Дивинченцо (16), Рид (10), Александер-Уокер (4), Инглс (0).

Торонто: Дик (25), Барнс (20 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Агбаджи (19), Пелтль (8 + 10 подборов), Митчелл (0 + 8 передач) – старт; Бэттл (9), Фернанду (6), Шэд (5), Буше (4 + 9 подборов), Картон (3), Мобо (2).

Сан-Антонио – Хьюстон 109:106 (38:31, 24:10, 25:28, 22:37)

Сан-Антонио: Вембаньяма (29 + 7 подборов), Сохан (17 + 12 подборов), Шэмпени (12), Барнс (11), Пол (3 + 9 передач) – старт; К. Джонсон (16 + 8 подборов), Касл (8), Брэнэм (7), Коллинз (4 + 8 подборов), Уэсли (2).

Хьюстон: Грин (29), Ванвлит (18 + 7 передач), Брукс (16), Смит (7 + 7 подборов), Шенгюн (6) – старт; Лэндейл (13), Уитмор (10), Исон (6), Томпсон (1), Шеппард (0).

Финикс – Даллас 114:102 (28:26, 35:29, 28:25, 23:22)

Финикс: Дюрэнт (31 + 9 подборов), Букер (21), Нуркич (18 + 14 подборов + 5 потерь), Данн (13), Джонс (8 + 7 передач) – старт; Моррис (8), О'Нил (7 + 9 подборов), Гиллеспи (3), Пламли (3), Д. Ли (2), Игодаро (0).

Даллас: Дончич (40 + 10 подборов), Ирвинг (22), Томпсон (19), Гэффорд (7 + 8 подборов), Вашингтон (5) – старт; Лайвли (5 + 11 подборов), Клебер (2), Маршалл (2), Харди (0), Гортман (0), Пауэлл (0), Граймс (0), Проспер (0).

Лейкерс – Сакраменто 131:127 (28:26, 36:34, 23:34, 44:33)

Лейкерс: Джеймс (32 + 14 подборов + 10 передач + 5 потерь), Дэвис (31 + 9 подборов), Хатимура (18 + 9 подборов), Расселл (16), Ривз (16 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь) – старт; Кнехт (10), Хэйс (4), Винсент (2), Кристи (2).

Сакраменто: Сабонис (29 + 12 подборов + 10 передач), Фокс (28 + 10 передач + 6 потерь), Дерозан (23), Хертер (14), Мюррэй (14) – старт; Монк (14), Лайлс (5), Лень (0), Маклафлин (0).

Украинец Алексей Лень провел на площадке 9 минут 17 секунд, за которые совершил два подбора и один блок-шот, отдал одну передачу, также у него один фол и две потери.

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