Айверсон - о Дончиче: Что не так с Лукой? Он играет как черный парень

Культовый баскетболист конца 1990-х и начала 2000-х считает, что именно словенец своим стилем игры похож на него.

Легендарный Аллен Айверсон встретился с Шакилом О'Нилом для записи подкаста "The Big Podcast with Shaq".

Одной из тем подкаста стали современные звезды НБА. Многие считают, что на Айверсона очень похож лидер Мемфиса Джа Морант, однако у самого Аллена есть другой кандидат на эту роль.

"Все говорят о Джа, но давайте поговорим об этом парне. Что не так с Лукой (Дончичем)? Я говорю о его стиле, как-будто это что-то вроде стритбола. Ч не хочу, чтобы кто-то понял это неправильно: он играет как черный парень", - сказал Айверсон.

Ранее Аллен Айверсон рассказал, что заставило его произнести слово "practice" 22 раза во время своей знаменитой речи.

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