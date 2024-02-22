"Я просто не сдержался": Айверсон рассказал о своей знаменитой речи о тренировках

Легенда Филадельфии и НБА Аллен Айверсон недавно сходил в гости к другой легенде баскетбола Шакилу О'Нилу на его подкаст "The Big Podcast with Shaq".

Там "The Answer" вновь вспомнил момент из прошлого, который стал знаменитым. 7 мая 2002 года во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, произнес слово "тренировка" (в оригинале "practice") 22 раза.

"Эта чертова история такая плохая. Я никогда не хотел, чтобы меня обменивали (из Филадельфии). Билли Кинг (тогдашний генменеджер и президент 76-х) и тренер позвали меня в офис и сказали мне: "Слушай, ты никуда не уйдешь". Ладно, давайте созовем пресс-конференцию, чтобы мы могли покончить с этим", - сказал Эй Ай.

"Я пришел туда, и этот один журналист продолжал спрашивать меня насчет тренировок. Я просто не мог больше себя сдерживать. Тогда же убили моего лучшего друга. И я должен был справляться со всем этим. Я должен был выйти и сказать, что я никуда не ухожу. А ты продолжаешь спрашивать меня насчет тренировок".

"Раньше людей больше волновало то, что ты делаешь на тренировочной площадке, а не на паркете перед 20 000 болельщиков".

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Ранее Шакил О'Нил рассказал, кто из его оппонентов на баскетбольной площадке никогда не выказывал страха перед игрой против него.

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