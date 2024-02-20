Шакил О'Нил: Только один игрок не выказывал страха перед игрой против меня

За свою 19-летнюю карьеру Шакил О'Нил зарекомендовал себя как одного из самых доминирующих бигменов в истории НБА.

При этом четырехкратный чемпион всегда умел признавать качества своих соперников. Так и произошло, когда "Дизель" рассказал об одном игроке, который не боялся играть против него.

На вопрос, был ли в лиге баскетболист, который смотрел ему в лицо без страха перед игрой, Шак назвал имя легенды Сан-Антонио Тима Данкана.

"Я смотрел на него, прыгал, а он шел. И я шел, но он возвращался и я такой: "Вот черт", - цитирует Шакила Sports Illustrated.

Shaq says Tim Duncan is the only player who showed no fear before playing against him



(🎥 @bigpodwithshaq / https://t.co/iNYMmum1a0) pic.twitter.com/0CvocDzCUi — NBACentral (@TheDunkCentral) February 19, 2024

Напомним, что недавно Орландо вывел из обращения игровой номер Шакила О'Нила, который провел в составе Мэджик четыре сезона.

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