Лидер Оклахомы установил рекорд НБА и повторил достижения Джордана с Джеймсом

Защитник Оклахомы-Сити Шэй Гилджес-Александер мощно провел стартовые поединки финальной серии против Индианы. Он установил рекорд НБА по набранным очкам в первых двух финальных матчах в карьере.

Канадец набрал 38 очков в стартовом поединке и еще 34 пункта – во втором. В общей сложности 72 очка позволили Гилджесу-Александеру побить рекорд экс-звезды Лейкерс Аллена Айверсона. Он оформил 71-й пункт в финале 2001 года.

Кроме того, лидер Тандер повторил достижения Майкла Джордана и Леброна Джеймса. Как и дуэт легенд, Гилджес-Александер записал в актив 11 матчей одного плей-офф с минимум 30-ю очками и пятью передачами.

SGA has tied the record for 30+ point and 5+ assist games in a single postseason, with 11.



The players he's tied with?



LeBron James (3x)

Michael Jordan (2x)



