Словения - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации к Евробаскету-2025 22.02.2024

В четверг, 22 февраля, сборная Украины по баскетболу проведет первый матч в квалификации к Евробаскету-2025.

Соперником нашей команды станет сборная Словении.

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Поединок пройдет в словенском городе Копер на Бонифике Арене. Начало матча в 19:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Словения - Украина:

В воскресенье, 25 февраля, сборная Украины сыграет с командой Португалии в отборе на Евробаскет.

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