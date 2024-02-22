Словения - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации к Евробаскету-2025 22.02.2024
На ISPORT доступна трансляция баскетбольного поединка.
В четверг, 22 февраля, сборная Украины по баскетболу проведет первый матч в квалификации к Евробаскету-2025.
Соперником нашей команды станет сборная Словении.
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Поединок пройдет в словенском городе Копер на Бонифике Арене. Начало матча в 19:00 по Киеву.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Словения - Украина:
В воскресенье, 25 февраля, сборная Украины сыграет с командой Португалии в отборе на Евробаскет.
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