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Баскетбол

"Бродскому на шл*х и блэкджек в Испании": ФБУ возбудила дело против игрока любительской лиги

Баскетболист не сдержался и высказал мнение насчет президента Федерации баскетбола Украины.
Вчера, 22:48
Михаил Бродский / ФБУ/fbu.ua
Михаил Бродский / ФБУ/fbu.ua

Нестандартная ситуация произошла в украинском баскетболе.

Как сообщает Tribuna.com, игрок Любительской баскетбольной лиги Денис Давыдов оплатил лицензию для участия в любительских турнирах стоимостью 120 грн. 

Однако при этом он оставил комментарий: "Донат от участника чемпионата Украины Любительская лига. Бродскому на шл*х и блэкджек в Испании. Отстаньте от нас со своими противоправными требованиями из 90-х".

В связи с допущенными нарушениями норм Кодекса этики ФБУ было возбуждено дело против Давыдова. Комитет этики и честной игры ФБУ "рассмотрит данный вопрос и даст соответствующую оценку".

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Напомним, что сборная Украины проводит подготовку к будущим матчам отбора на Евробаскет 2025 года. Команда Виталия Степановского провела первую тренировку в словенском Копере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФБУ Михаил Бродский

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