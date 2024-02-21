Парень, потерявший ногу из-за аварии при участии игрока Майами, подал на него в суд

В начале февраля форвард Майами Хейвуд Хайсмит стал виновником аварии после того, как он ехал с победного матча против Орландо.

Сам 27-летний баскетболист тогда не пострадал, но был обвинен в "небрежном и халатном" вождении.

Однако пострадавший в результате столкновения двух машин 21-летний парень был доставлен в больницу в критическом состоянии, после чего ему частично ампутировали правую ногу.

Как сообщает TMZ, Алексей Пиньо, тот самый пострадавший, подал иск в суд Флориды на Хайсмита.

Источник: TMZ/tmz.com

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В иске утверждается, что баскетболист превысил скоростной лимит и врезался в другой автомобиль, который сбил Пиньо. В результате аварии парень получил серьезные травмы и перенес множество медицинских процедур.

Адвокат пострадавшего Мануэль Добрински сообщил в своем заявлении, что его клиент до сих пор находится в больнице, и что ему предстоит "долгий процесс реабилитации".

Пиньо и его адвокат просят возместить ущерб. По информации источника, предполагаемая сумма превысит 50 тысяч долларов. При этом семья Пиньо создала запрос на GoFundMe в надежде собрать 100 тысяч долларов на помощь с реабилитацией.

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